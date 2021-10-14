FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Будапештской нашли тело мужчины. Предположительно, он отравился суррогатным алкоголем

3
Печать

Во Фрунзенском районе Петербурга Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, он мог отравиться суррогатным алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины с признаками отравления метанолом нашли сегодня около пяти вечера в квартире дома 17 по Будапештской улице.

Несколько аналогичных случаев произошло в этом микрорайоне Купчино около полутора лет назад. Тогда продажу суррогата выявили в одном из мелких магазинов.

«Фонтанка» писала, что массовое отравление суррогатным алкоголем ранее произошло в Оренбургской области. Число жертв, по последним данным, достигло 35 человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brevnault
"тело мужчины с признаками отравления метанолом"
Это что же за признаки такие, прямо на теле?
264086011
Алкоголь надо продавать в нормальных магазинах (под госконтролем) круглосуточно по доступным ценам. А то всемогущий будет опять удивляться: как же так, а я и не знал...
266081655
Россия.... 21 век..... Судьба типичного "маленького" человека....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний