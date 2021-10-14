На Будапештской нашли тело мужчины. Предположительно, он отравился суррогатным алкоголем

Во Фрунзенском районе Петербурга Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, он мог отравиться суррогатным алкоголем.



Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины с признаками отравления метанолом нашли сегодня около пяти вечера в квартире дома 17 по Будапештской улице.



Несколько аналогичных случаев произошло в этом микрорайоне Купчино около полутора лет назад. Тогда продажу суррогата выявили в одном из мелких магазинов.



«Фонтанка» писала, что массовое отравление суррогатным алкоголем ранее произошло в Оренбургской области. Число жертв, по последним данным, достигло 35 человек.

