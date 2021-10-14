В Тосно горело авиатопливо, нефтепровод пришлось тушить из-за нелегальной врезки

Пожар в лесу Тосненского района Ленобласти ликвидирован. Там полыхало авиатопливо, сообщает 14 октября 47news со ссылкой на пресс-службу «Транснефть-Балтики».
По данным компании, возгорание произошло в четверг на 92 километре магистрального нефтепродуктопровода «Кириши — Красный Бор». Загорелся авиационный керосин, который вытек из нелегальной врезки.
В ходе осмотра места происшествия, помимо врезки, был обнаружен гибкий шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, проложенный от трубопровода.
В «Транснефть-Балтике» заверили, что опасности для населения и окружающей среды нет. «Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила спасателям в 15:10. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Очевидцы делились фото и видео черного дыма, поднявшегося над лесным массивом под Тосно.