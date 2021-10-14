В Тосно тушат пожар в лесу рядом с нефтепроводом

В Тосненском районе Ленобласти произошел пожар. Неподалеку от места ЧП проходит нитка нефтепровода, сообщает 14 октября 47news со ссылкой на местную администрацию.
Столб черного дыма, поднявшийся над лесом, заметили местные жители. Информация о возгорании поступила спасателям в 15:10. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Сейчас пожар продолжают тушить.
По данным властей, пожар произошел в лесном фонде на территории Тосненского городского поселения.
«В тех местах проходит нефтепровод. Но угрозы утечки нет, жителям также ничего не угрожает», — заявил глава районной администрации Андрей Клементьев.