«Киноэкипаж» отснял большую часть материала на МКС и потихоньку собирает вещи

Большая часть материалов будущего фильма «Вызов» на МКС уже отснята. «Киноэкипаж» начинает готовиться к посадке, которая запланирована на 17 октября. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках проекта #Вызов 🎥 Экипаж корабля #СоюзМС18 также продолжает активную подготовку к предстоящей посадке: https://t.co/XCJTRhdJMh pic.twitter.com/PRgV1RY4o1

В сообщении уточняется, что космонавт Олег Новицкий, а также участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд уже провели осмотр полётных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию и в настоящее время занимаются доукладкой возвращаемых на Землю грузов.



Планируется, что закрытие переходных люков между кораблём «Союз МС-18» и модулем «Наука» произойдёт в ночь на 17 в период с 00:45 до 01:05 мск. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 мск спускаемый аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

