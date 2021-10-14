FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Киноэкипаж» отснял большую часть материала на МКС и потихоньку собирает вещи

Участники «киноэкипажа» Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю утром 17 октября

0
Печать

Большая часть материалов будущего фильма «Вызов» на МКС уже отснята. «Киноэкипаж» начинает готовиться к посадке, которая запланирована на 17 октября. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В сообщении уточняется, что космонавт Олег Новицкий, а также участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд уже провели осмотр полётных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию и в настоящее время занимаются доукладкой возвращаемых на Землю грузов.

Планируется, что закрытие переходных люков между кораблём «Союз МС-18» и модулем «Наука» произойдёт в ночь на 17 в период с 00:45 до 01:05 мск. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 мск спускаемый аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Ранее «Фонтанка» писала, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» там снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний