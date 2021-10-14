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В Кудрово четырехлетка получил травму, катаясь на карусели в детсаду

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На улице Пражской в Кудрово четырехлетний мальчик травмировал руку, катаясь на карусели в детском саду. По предварительным данным, он сорвал ноготь, потому что у аттракциона оторвалась деталь-заглушка.

Как сообщает 14 октября 47news, скорая помощь застряла в пробке, мальчика отвезли в ближайший травмпункт сотрудники детсада, а медики приехали уже туда. СК и комитет образования Ленобласти проводят проверку.

Ранее «Фонтанка» писала о школьнице, которая пострадала на картинге в петербургском ТРК «Родео Драйв». По предварительным данным, 9-летняя девочка перепутала педали газа и тормоза и врезалась в защитные блоки, катаясь на карте.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
"..четырехлетка получил травму.."
Заголовок в своём Фонтанкинском репертуаре.
Ганс-Дитрих Геншер
вывезти все карусели, директора детского сада к бастрыкину!
Ruth D. Armstead
Карусель уже вывезли?
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