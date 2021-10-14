В Кудрово четырехлетка получил травму, катаясь на карусели в детсаду

На улице Пражской в Кудрово четырехлетний мальчик травмировал руку, катаясь на карусели в детском саду. По предварительным данным, он сорвал ноготь, потому что у аттракциона оторвалась деталь-заглушка.



Как сообщает 14 октября 47news, скорая помощь застряла в пробке, мальчика отвезли в ближайший травмпункт сотрудники детсада, а медики приехали уже туда. СК и комитет образования Ленобласти проводят проверку.



Ранее «Фонтанка» писала о школьнице, которая пострадала на картинге в петербургском ТРК «Родео Драйв». По предварительным данным, 9-летняя девочка перепутала педали газа и тормоза и врезалась в защитные блоки, катаясь на карте.

