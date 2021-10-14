Немецкие ученые выяснили, почему у переболевших COVID-19 возникают проблемы с глазами

Влияние коронавируса на сетчатку глаза указывает на необходимость мониторинга патологий сетчатки как последствия «длительного COVID», — говорится 14 октября в исследовании, опубликованном в медицинском журнале bioRxiv.
Немецкие ученые пришли к выводу, то коронавирус инфицирует клетки сетчатки, а также увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов.
При этом для лечения осложнений с глазами подойдут стандартные антивирусные препараты или вакцины, отмечают специалисты.
Ранее «Фонтанка» писала, что COVID-19 меняет даже цвет волос.