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Угрожали подбросить наркотики ради 20 тысяч рублей. Пятерых патрульных из Оренбуржья обвиняют в разбое

Пятерых патрульных из Оренбургской области обвиняют в разбое и превышении полномочий

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В Оренбургской области арестовали пятерых сотрудников патрульно-постовой службы, которых обвиняют в разбое и превышении полномочий. Они проведут под стражей два месяца, сообщает 14 октября пресс-служба Ленинского райсуда Орска.

По версии следствия, два дня назад полицейские похитили у мужчины 20 тысяч рублей, находясь на службе. Они якобы избили его возле торгово-развлекательного центра и угрожали подбросить наркотики, используя в качестве аргумента нечто похожее на огнестрельное оружие.

По данным регионального управления СК, обвиняемым от 22 до 30 лет. Дело продолжают расследовать.

Ранее в Петербурге были осуждены бывшие росгвардейцы, которые вымогали у людей деньги, угрожая привлечь за несуществующее наркотическое опьянение.

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Комментарии (1)

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