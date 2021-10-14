Угрожали подбросить наркотики ради 20 тысяч рублей. Пятерых патрульных из Оренбуржья обвиняют в разбое

В Оренбургской области арестовали пятерых сотрудников патрульно-постовой службы, которых обвиняют в разбое и превышении полномочий. Они проведут под стражей два месяца, сообщает 14 октября пресс-служба Ленинского райсуда Орска.



По версии следствия, два дня назад полицейские похитили у мужчины 20 тысяч рублей, находясь на службе. Они якобы избили его возле торгово-развлекательного центра и угрожали подбросить наркотики, используя в качестве аргумента нечто похожее на огнестрельное оружие.



По данным регионального управления СК, обвиняемым от 22 до 30 лет. Дело продолжают расследовать.

