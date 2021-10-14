Моржей посчитают из космоса. Этим займутся добровольцы

Добровольцы займутся поиском и подсчётом моржей. Для этого будут использовать снимки со спутников. Сам проект получил название «Морж из космоса», сообщает 14 октября The Guardian.



Издание отмечает, что таким образом добровольцы помогут специалистам понять, какое количество моржей осталось в дикой природе и отследить их популяцию в Атлантическом океане и море Лаптевых. В течение четырёх лет волонтёры будут отсматривать тысячи спутниковых снимков, после чего передадут данные во Всемирный фонд дикой природы (WWF) или Антарктическую службу Великобритании (BAS). Экологи отмечают, что эта задача настолько объёмная, что им не под силу выполнить её в одиночку, поэтому к работе и привлекут добровольцев.

