У австралийской лошади нашли новый генотип смертельного вируса Хендра, который передается людям

В австралийском штате Новый Южный Уэльс возле Ньюкасла у лошади нашли новый генотип опасного вируса Хендра, который передается людям. Об этом 14 октября сообщает Организация научных и прикладных исследований Содружества (CSIRO).



Вирус распространяют летучие лисицы, от них он передается лошадям, а от последних — людям. Без этого посредничества заразиться Хендрой человек не может.



«После мониторинга образцов летучих лисиц в 2013–2021 годах исследователи из Австралийского центра готовности к заболеваниям (ACDP) при CSIRO обнаружили новый генетический тип у летучих лисиц в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии. Поскольку генотип второго вируса очень похож на исходный, существует потенциальный риск для лошадей везде, где в Австралии встречаются летучие лисицы», — пишут ученые.

