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У австралийской лошади нашли новый генотип смертельного вируса Хендра, который передается людям

В Австралии нашли новый генотип вируса Хендра

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс возле Ньюкасла у лошади нашли новый генотип опасного вируса Хендра, который передается людям. Об этом 14 октября сообщает Организация научных и прикладных исследований Содружества (CSIRO).

Вирус распространяют летучие лисицы, от них он передается лошадям, а от последних — людям. Без этого посредничества заразиться Хендрой человек не может.

«После мониторинга образцов летучих лисиц в 2013–2021 годах исследователи из Австралийского центра готовности к заболеваниям (ACDP) при CSIRO обнаружили новый генетический тип у летучих лисиц в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии. Поскольку генотип второго вируса очень похож на исходный, существует потенциальный риск для лошадей везде, где в Австралии встречаются летучие лисицы», — пишут ученые.

Исследователи отмечают и положительную сторону открытия: если новый генотип похож на исходный вирус, вероятно, старая вакцина для лошадей будет работать и против него тоже. А вот человеческих лекарств и вакцин от Хендры пока нет.

Летальность от Хендры среди людей составляет около 60%. Симптомы заражения ей могут быть респираторными, включая кровотечение или отек легких, а в некоторых случаях — вирусный менингит.

Хендра — родственник вируса Нипах, последнюю вспышку которого зафиксировали в сентябре в Индии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от Нипаха составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, лекарства от него пока нет, но в России разработали тест для его выявления.

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Комментарии (9)

265055770
На австралийских лошадях больше на работу не ездим.
nalchik11
Оставьте хоть животных в покое, мракобесы несчастные
260708081
"Мы все умрём!"(С)
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