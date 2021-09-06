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В Индии уже у 11 человек нашли симптомы вируса Нипах, который не лечится и убивает до 75% заболевших

В Индии ищут инфицированных вирусом Нипах

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах. Симптомы выявили уже у 11 человек, сообщает 6 сентября NDTV со ссылкой на местный минздрав.

Ранее в штате организовали проверку населения после смерти 12-летнего мальчика, у которого нашли вирус. Инкубационный период составляет от 4 до 45 дней, поэтому определить всех переносчиков проблематично. Сейчас в изоляции находятся 38 человек, всего число лиц, контактировавших с больным, доходит до 251.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от Нипаха составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, лекарства от него пока нет.

Вирус впервые выявили в 1998 году в Малайзии, с тех пор в Азии произошло 12 вспышек заболевания. Считается, что основные переносчики инфекции — крыланы, или летучие лисицы. В 2018 году в Керале уже была вспышка Нипаха, она унесла жизни более 15 человек. В 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия от этого вируса умерли более 50 человек.

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