В Индии уже у 11 человек нашли симптомы вируса Нипах, который не лечится и убивает до 75% заболевших

В индийском штате Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах. Симптомы выявили уже у 11 человек, сообщает 6 сентября NDTV со ссылкой на местный минздрав.



Ранее в штате организовали проверку населения после смерти 12-летнего мальчика, у которого нашли вирус. Инкубационный период составляет от 4 до 45 дней, поэтому определить всех переносчиков проблематично. Сейчас в изоляции находятся 38 человек, всего число лиц, контактировавших с больным, доходит до 251.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от Нипаха составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, лекарства от него пока нет.