Вирус, убивающий до 75% заболевших, обнаружен в Индии. Лекарства от него нет

Минздрав индийского штата Керала 5 сентября объявил о зарегистрированном случае от вируса Нипах. Как пишет «Российская газета», в районе Кожикоде скончался 12-летний подросток, у которого на этой неделе выявили миокардит и энцефалит.



Правительство Индии рекомендовало властям штата немедленно начать проверку на предмет других, незарегистрированных случаев Нипаха. Сложность в том, что инкубационный период вируса составляет от 4 до 45 дней.



Нипах может вызвать острые респираторные инфекции и энцефалит, ВОЗ оценивает смертность от него в 40–75%. Вирус распространяется летучими собаками и летучими лисицами. Сами они при этом, видимо, им не болеют. Впервые Нипах выявили в Малайзии в 1998–1999 годах, периодически он появляется в Бангладеш. Лекарства от него не существует.

