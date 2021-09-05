FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
12
Печать

Вирус, убивающий до 75% заболевших, обнаружен в Индии. Лекарства от него нет

Подросток в Индии умер от вируса Нипах

Минздрав индийского штата Керала 5 сентября объявил о зарегистрированном случае от вируса Нипах. Как пишет «Российская газета», в районе Кожикоде скончался 12-летний подросток, у которого на этой неделе выявили миокардит и энцефалит.

Правительство Индии рекомендовало властям штата немедленно начать проверку на предмет других, незарегистрированных случаев Нипаха. Сложность в том, что инкубационный период вируса составляет от 4 до 45 дней.

Нипах может вызвать острые респираторные инфекции и энцефалит, ВОЗ оценивает смертность от него в 40–75%. Вирус распространяется летучими собаками и летучими лисицами. Сами они при этом, видимо, им не болеют. Впервые Нипах выявили в Малайзии в 1998–1999 годах, периодически он появляется в Бангладеш. Лекарства от него не существует.

В 2018 году в Керале уже произошла вспышка Нипаха, она унесла жизни более 15 человек. В 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия от этого вируса умерли более 50 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Аппаратчик мокрой классификации
спутник-Владимира всех спасёт! :))
TresAmigos
Давайте дружно положим автоматы под себя и ляжем ногами к взрыву (с)
Pilat
ерунда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний