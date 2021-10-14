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Baza: Родители подростка, стрелявшего у московской школы, отделаются штрафом

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Родители 15-летнего подростка, который накануне открыл стрельбу из страйкбольного ружья возле московской школы, заплатят штраф в 500 рублей. Об этом 14 октября сообщает Baza.

По данным издания, именно в такую сумму оценили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Напомним, накануне из-за решившего пострелять подростка в Москве вводили план «Сирена», детей эвакуировали из двух школ. Некоторые ученики даже успели выстроить баррикады, думая, что пришел очередной стрелок-колумбайнер.

Как пишет Baza, отцом мальчика якобы является топ-менеджер компании «Лукойл».

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Хорошо иметь папу из "Лукойла".
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