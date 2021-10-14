Рошаль: Возраст детей, которые поражаются ковидом, молодеет

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал введение в Москве экспресс-тестирования на коронавирус для школьников. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



«Я предполагал, что этот вопрос встанет в самое ближайшее время, потому что возраст детей, которые поражаются ковидом, к сожалению, молодеет, и вопрос остается острым, как дальше себя поведет ковид — неизвестно. Поэтому, с моей точки зрения, снижение возраста тех, кого мы тестируем, школьников, оно важно и нужно. Не надо превращать это в безумство, нагнетать или публиковать еще непроверенные факты, но то, что мы должны жить с открытыми глазами, — это точно», — подчеркнул Рошаль.

