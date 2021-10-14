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Рошаль: Возраст детей, которые поражаются ковидом, молодеет

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал введение в Москве экспресс-тестирования на коронавирус для школьников. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Я предполагал, что этот вопрос встанет в самое ближайшее время, потому что возраст детей, которые поражаются ковидом, к сожалению, молодеет, и вопрос остается острым, как дальше себя поведет ковид — неизвестно. Поэтому, с моей точки зрения, снижение возраста тех, кого мы тестируем, школьников, оно важно и нужно. Не надо превращать это в безумство, нагнетать или публиковать еще непроверенные факты, но то, что мы должны жить с открытыми глазами, — это точно», — подчеркнул Рошаль.

Накануне сообщалось о запуске в 10 московских школах пилотного проекта по экспресс-тестированию учеников на коронавирус. Решение приняли на фоне роста заболеваемости среди детей. В России сегодня установлены новые рекорды по количеству смертей и заболевших коронавирусом за сутки.

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Комментарии (9)

mikkola2008
Испанка в начале 20 го века сама прошла, и без всяких вакцин. Блин, да сами же потворствуйте модификации вируса. Тык бы все переболели, и все прошло.
266231259
Разве возраст может молодеть? Возраст может уменьшаться. А молодеет - человек.
teodor
еще один расчехлился, а вроде заслуженный врач!
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