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Гуляем по Мариинскому дворцу с председателем ЗакСа Александром Бельским. Смотрите видео

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Заглядываем в домовую церковь, тайные комнаты, осматриваем знаменитую Ротонду и кабинет председателя. А по пути главный редактор «Фонтанки» задает вопросы о политике. Смотрите видеоэкскурсию из кулуаров Законодательного собрания Петербурга:

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Комментарии (5)

266231961
Хорошую тактику в плане распределения кабинетов во дворце приняли, все как надо!
266231952
У Александра великолепно получается взаимодействовать с людьми, благодаря этому работа будет великолепно проходить
266231934
Много интересного можно узнать из этого интервью, давайте почаще устраивать такие прямые эфиры
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