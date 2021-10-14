Заглядываем в домовую церковь, тайные комнаты, осматриваем знаменитую Ротонду и кабинет председателя. А по пути главный редактор «Фонтанки» задает вопросы о политике. Смотрите видеоэкскурсию из кулуаров Законодательного собрания Петербурга:
Гуляем по Мариинскому дворцу с председателем ЗакСа Александром Бельским. Смотрите видео
Заглядываем в домовую церковь, тайные комнаты, осматриваем знаменитую Ротонду и кабинет председателя. А по пути главный редактор «Фонтанки» задает вопросы о политике. Смотрите видеоэкскурсию из кулуаров Законодательного собрания Петербурга:
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