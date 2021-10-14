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Представители запрещённого «Талибана»* снова собираются в Москву

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Официальный представители МИД России рассказала о готовящемся визите талибов в РФ.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов», — цитирует 14 октября ТАСС заявление Марии Захаровой.

По её словам, гости примут участие в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Представители «Талибана» уже посещали Москву в этом году. Во время июльского визита они пообещали не допустить нападений на центральноазиатские государства.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

VKuser199962806
Какие могут быть переговоры с фанатиками и террористами? Может ещё заставите москвичек в платки закутаться , во время их приезда?
Владислав М
Едут с отчётом или за новыми инструкциями?
266184867
"После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года."

Чета я не понял, партизаны на Руси всегда были хорошими. А плохие назывались бандитами, террористами, "лесными братьями".
Как же сейчас в одном материале понимать партизан-террористов?
Скрепы трещат..
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