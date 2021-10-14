Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента

Австрийский депутат от социал-демократов Ева-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, когда выступала на заседании национального совета страны. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.
Политику быстро оказали медицинскую помощь, спустя пару минут Хольцляйтнер пришла в себя. Из-за инцидента встречу пришлось прервать.
Автор: RT en Español / YouTube
Как рассказала депутат в своем Twitter-аккаунте, многие коллеги были обеспокоены ее самочувствием. Девушка поблагодарила всех неравнодушных и отметила, что сейчас она снова в норме.