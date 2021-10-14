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Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента

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Австрийский депутат от социал-демократов Ева-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, когда выступала на заседании национального совета страны. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Политику быстро оказали медицинскую помощь, спустя пару минут Хольцляйтнер пришла в себя. Из-за инцидента встречу пришлось прервать.

Автор: RT en Español / YouTube

Как рассказала депутат в своем Twitter-аккаунте, многие коллеги были обеспокоены ее самочувствием. Девушка поблагодарила всех неравнодушных и отметила, что сейчас она снова в норме.

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Комментарии (2)

hal9000
Женщинам нельзя в политику..они там слишком сильно нервничают..сопереживают но при этом немогут ничем помочь...и либо спиваются либо вот..падают..сердце не выдерживает..конеЧно сразу возникает вопрос мол чтож им за плиту идти детей рожать..да нет конечно..есть куча куда им еще идти...но вот тут ну что она требуной стоит..думает ее кто то слушает??да нет конечно..смотрят все на сиськи на опу..вдруг лифчик свалится..или юбка неожиданно при ходьбе порвется..а она ведь серьезно все речь толкает..переживает..а народу то грудь комисаррскую надо а не речи слушать...
VKuser4069393
Кажется у фроляйн Хольцляйтнер скоро родится маленький херр Хольцляйтнер. С прибавлением!
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