Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента

Женщинам нельзя в политику..они там слишком сильно нервничают..сопереживают но при этом немогут ничем помочь...и либо спиваются либо вот..падают..сердце не выдерживает..конеЧно сразу возникает вопрос мол чтож им за плиту идти детей рожать..да нет конечно..есть куча куда им еще идти...но вот тут ну что она требуной стоит..думает ее кто то слушает??да нет конечно..смотрят все на сиськи на опу..вдруг лифчик свалится..или юбка неожиданно при ходьбе порвется..а она ведь серьезно все речь толкает..переживает..а народу то грудь комисаррскую надо а не речи слушать...