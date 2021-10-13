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В мире смертность от коронавируса падает, а Россия ставит новые антирекорды

В ВОЗ отметили уменьшение смертности от коронавируса в мире за исключением Европы

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Во Всемирной организации здравоохранения отметили рекордно низкую смертность от коронавируса на планете. Она продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год, сообщил 13 октября на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«[Число] все еще неприемлемо высоко — почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше. Смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти», — отметил он (цитата по ТАСС).

Тем временем в России второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству смертей от COVID-19. За последние сутки в стране от него скончались 984 человека — это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 973 умерших за 24 часа. В Петербурге летальная статистика также незначительно растет: 65 смертей за сутки против 62 вчера.

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Комментарии (9)

Lotar
Ковидитов корчит уже просто от заголовка)))
Dazdraperma
И опять повторю про красоту игры Фонтанки. Целую неделю она ежедневно нагнетала звонкими заголовками: " В Петербурге сегодня опять рекордная смертность/стремительный рост/очередной всплеск/небывалый рекорд" и т.д. Вчера статистика по СПБ показала резкое снижение с 2 931 до 2180 случаев. Сегодня тоже чуть больше 2 400. Смертность так же упала - с 90 до 62-65 случаев. Видим ли мы заголовки о спаде? Конечно ... нет! Вот заголовок за вчера: "В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки" А вот за сегодня. "В России второй день подряд зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса" Вечером - опять новая статья. Что статистика по смертности в России ставит рекорды. И - вишенка на торте. В теле статьи - упоминание о смертности в СПб. О спаде? Да щас! "В Петербурге летальная статистика также незначительно растет: 65 смертей за сутки против 62 вчера" И никакого мошенничества!
guess
В глубинке людей лечат от остеохондроза и только вскрытие показывает что человек пять дней жил с инфарктом... Инсульты путают с невралгией. Онкологию выявляют только на последней стадии. О чем вообще говорить?!
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