В мире смертность от коронавируса падает, а Россия ставит новые антирекорды

Во Всемирной организации здравоохранения отметили рекордно низкую смертность от коронавируса на планете. Она продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год, сообщил 13 октября на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«[Число] все еще неприемлемо высоко — почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше. Смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти», — отметил он (цитата по ТАСС).
Тем временем в России второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству смертей от COVID-19. За последние сутки в стране от него скончались 984 человека — это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 973 умерших за 24 часа. В Петербурге летальная статистика также незначительно растет: 65 смертей за сутки против 62 вчера.