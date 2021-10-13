В мире смертность от коронавируса падает, а Россия ставит новые антирекорды

Во Всемирной организации здравоохранения отметили рекордно низкую смертность от коронавируса на планете. Она продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год, сообщил 13 октября на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



«[Число] все еще неприемлемо высоко — почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше. Смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти», — отметил он (цитата по ТАСС).

