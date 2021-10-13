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Капитан Кирк увидел реальный космос. 90-летнего актера из «Звездного пути» унес корабль New Shepard

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет в космос

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Корабль New Shepard американской компании Blue Origin 13 октября совершил второй пилотируемый полет в космос. На борту находился 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Джеймса Кирка в сериале «Звездный путь».

Трансляцию полета вели на сайте компании. Он продлился всего 11 минут, 3 — 4 из которых астронавты провели в невесомости. Помимо актера на корабле находились бывший инженер NASA и соучредитель американской компании Planet Labs Крис Бошуизен, вице-председатель подразделения компании Dassault Systmes Глен де Врис и вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс. Пассажиры совершили посадку в отделившейся ракете-носителе.

Автор: Blue Origin / YouTube

В июле на корабле New Shepard слетал в космос американский бизнесмен Джефф Безос, основатель Blue Origin. Его полет длился еще меньше, 10 минут.

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Комментарии (2)

Andrew_SWH
В чем совершили посадку?.. кто от кого отделился?.. :)

Для 90 лет капитан NCC-1701 выглядит просто отлично.
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