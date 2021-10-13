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Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» продлевает иммунитет к коронавирусу на полгода

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Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» продлевает иммунитет к COVID-19 на шесть-семь месяцев. Об этом 13 октября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дополнительное бустирование вторым компонентом «Спутника V» поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только «Спутником Лайт». И, соответственно, это диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования «Спутника V», поэтому использование «Спутника Лайт» через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По информации Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «дельта»-штамма коронавируса составляет 70%.

Ранее Гинцбург заявил, что в конце 2022 года Центр Гамалеи приступит к клиническим испытаниям единой вакцины против гриппа и COVID-19. Он отметил, что технологическая платформа для этого уже есть, однако клинические тесты пока не начались.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (11)

angel of death
а удалённая работа из дома даёт возможность не контактировать с потенциальными носителями в городском транспорте... =) может всех на удалёнку переведём лучше?
nuga
Провалился со своей никчемной жижей,Гинцбург почвовед. Вакцинация дает рост болезни,что показывают цифры и графики,а само пойло улетучиватся через полгода.Корячься сам недовакцинолог.
lenaF
500-600 BAU в среднем после вакцинации двумя дозами? Это где ж вы взяли такой средний титр, Александр Леонидович?
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