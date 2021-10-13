Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» продлевает иммунитет к коронавирусу на полгода

Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» продлевает иммунитет к COVID-19 на шесть-семь месяцев. Об этом 13 октября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Дополнительное бустирование вторым компонентом «Спутника V» поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только «Спутником Лайт». И, соответственно, это диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования «Спутника V», поэтому использование «Спутника Лайт» через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

