Клинические испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19 начнутся в конце следующего года

НИЦЭМ имени Гамалеи приступит к клиническим испытаниям единой вакцины против гриппа и COVID-19 в конце 2022 года. Об этом со ссылкой на главу Центра Александра Гинцбурга 7 октября сообщают «Известия».



По словам Гинцбурга, технологическая платформа для этого уже есть, однако клинические тесты пока не начались. За основу взята гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с этим идёт разработка препарата против различных вариантов коронавируса.



Ранее «Фонтанка» писала, что в России могут создать национальный каталог штаммов вирусов. В дальнейшем учёные смогут использовать его при разработке вакцин.

