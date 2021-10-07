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Клинические испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19 начнутся в конце следующего года

Единую вакцину против гриппа и коронавируса начнут испытывать в конце 2022 года

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НИЦЭМ имени Гамалеи приступит к клиническим испытаниям единой вакцины против гриппа и COVID-19 в конце 2022 года. Об этом со ссылкой на главу Центра Александра Гинцбурга 7 октября сообщают «Известия».

По словам Гинцбурга, технологическая платформа для этого уже есть, однако клинические тесты пока не начались. За основу взята гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с этим идёт разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России могут создать национальный каталог штаммов вирусов. В дальнейшем учёные смогут использовать его при разработке вакцин.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Так вот она какая, волшебная таблетка от всех болезней.
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