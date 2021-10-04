В России могут создать национальный каталог вирусов

«Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. На это направлен подписанный президентом Федеральный закон «О биологической безопасности». Он обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предусматривает, что в нашей стране должен появиться национальный каталог штаммов вирусов», — сказал глава кабмина на заседании координационного совета 4 октября.

Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо создать национальный каталог штаммов вирусов. Ученые смогут использовать его при разработке вакцин.

По словам премьер-министра, каталог будет представлять собой единую, постоянно обновляющуюся базу данных всех видов бактерий и вирусов, способных вызывать заболевания у человека, животных и растений.



Он отметил, что нынешняя динамика распространения COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Уровень вакцинации в стране недостаточный.

