FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В России могут создать национальный каталог вирусов

0
Печать

Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо создать национальный каталог штаммов вирусов. Ученые смогут использовать его при разработке вакцин.

«Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. На это направлен подписанный президентом Федеральный закон «О биологической безопасности». Он обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предусматривает, что в нашей стране должен появиться национальный каталог штаммов вирусов», — сказал глава кабмина на заседании координационного совета 4 октября.

По словам премьер-министра, каталог будет представлять собой единую, постоянно обновляющуюся базу данных всех видов бактерий и вирусов, способных вызывать заболевания у человека, животных и растений.

Он отметил, что нынешняя динамика распространения COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Уровень вакцинации в стране недостаточный.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний