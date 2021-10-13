ОПЕК ожидает замедления роста потребления нефти во всем мире

ОПЕК (объединяет страны — экспортеры нефти) скорректировала в меньшую сторону свой прогноз по увеличению потребления нефти во всем мире.



Масштаб коррекции, о которой было объявлено в среду, 13 октября, не так велик, передает «Интерфакс». Если еще недавно картель планировал рост на 5,96 млн баррелей в сутки, то теперь речь идет о 5,8 миллиона. При этом в общем объеме потребления это доли процента — всего по итогам года мир будет потреблять 96,6 млн барр./сут.



Тем не менее эта коррекция указывает на ошибочность недавних прогнозов о резком росте спроса на нефть на фоне колоссального подорожания газа. Ожидалось, что энергокомпании массово начнут переходить на производство электроэнергии и тепла из нефтепродуктов, но этого, видимо, массово не происходит.



ОПЕК последовательно сдерживает рост добычи нефти среди своих членов после коллапса на рынке в 2020 году из-за коронакризиса. Тем не менее весь год картель понемногу согласовывал небольшие увеличения объемов производства, на чем Россия выигрывала сотни миллиардов дополнительных доходов. За последнее время котировки нефти бьют рекорды. Так, на прошлой неделе цены на нее вернулись уже к уровню 2018 года, далеко отыграв все потери за время 2020 года.

