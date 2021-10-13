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Петербургскому рок-музыканту вынесен приговор за секс с подростками, на очереди — три товарища

Кировский районный суд отправил рок-музыканта Станислава Жигулина в колонию строгого режима. Мужчина признан виновным в сексуальном насилии над подростками, сообщает 13 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Процесс проходил в закрытом режиме. Жигулину вменяли половое сношение, развратные действия, семь эпизодов насильственных действий сексуального характера. Подсудимый вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком 9 лет в ИК строгого режима с запретом работать с детьми в течение 15 лет. Кроме того, Жигулину назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения у сексолога.

На очереди еще трое обвиняемых — начальник радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» Сергей Поляк, охранник Сергей Беликов и инженер Лев Степанов. Сообщалось, что некоторые фигуранты жили с детьми и обменивались несовершеннолетними.

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Комментарии (3)

266178768
Чего 4-м мужикам не хватало? Зачем эти игры в педофилов-педерастов?
Или нам не все рассказывают и озвучивают профессии, которыми они назвались, вместо единой точки их реального соприкосновения?
Гриб
Полагаю, что эти несовершеннолетние не зависали в блоге бывшей учительницы биологии
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