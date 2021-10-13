Контролера автопарка, взявшего кредит для заказа на жену, суд в Петербурге отправил в СИЗО. Он уверял, что просто так получилось

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 октября, контролер автопарка подозревается в том, что в апреле этого года стал искать среди своих знакомых исполнителя для убийства его супруги — медсестры одной из городских больниц. Киллеру он готов был выплатить 1,5 млн рублей. Причем, как писала «Фонтанка», большую часть денег мужчина взял в кредит в банке.

Московский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для петербуржца Александра Красавина. По версии следствия, он заказал киллеру убийство жены, но попал в уголовный розыск.

В сентябре получивший аванс в размере 300 тысяч рублей исполнитель обратился в уголовный розыск. И дальше уже весь процесс проходил под контролем полиции. 11 октября исполнитель на заправке на Кубинской улице показал петербуржцу фото «мертвой» жены. При передаче оставшейся суммы он был задержан.



Подробно о том, как происходило убийство и какое кодовое сообщение киллер должен был прислать заказчику, читайте в материале «Фонтанки».



В суде, как сообщает пресс-служба, Красавин вину признал и заявил о раскаянии. При этом просил не отправлять его СИЗО, ибо он не является рецидивистом и соблюдает все правила и нормы закона. А про заказ сказал, что «просто так получилось».



Суд арестовал мужчину до 10 декабря.

