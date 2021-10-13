Ирина Потехина о «10 стрелках в родительских чатах»: Как нам пережить «посттравматический синдром», не поддаваться на фейки?

Ирина Потехина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 13 октября успокоила петербуржцев, которых напугали сообщения в родительских чатах о возможной стрельбе в школах и колледжах.



По её словам, волна слухов началась в воскресенье в разных городах России в чатах колледжей и ко вторнику докатилась до Петербурга, о чем писала «Фонтанка».

«После стрельбы в Керчи, Казани, Перми у всех у нас сейчас реакция одна: это может оказаться правдой. Как же нам пережить «посттравматический синдром», не поддаваться на многочисленные фейки? И в то же время — сохранять бдительность и внимание к предвестникам настоящей опасности?» — пишет вице-губернатор.

