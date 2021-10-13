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Ирина Потехина о «10 стрелках в родительских чатах»: Как нам пережить «посттравматический синдром», не поддаваться на фейки?

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о новой волне слухов о стрелках в школах и колледжах

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Ирина Потехина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 13 октября успокоила петербуржцев, которых напугали сообщения в родительских чатах о возможной стрельбе в школах и колледжах.

По её словам, волна слухов началась в воскресенье в разных городах России в чатах колледжей и ко вторнику докатилась до Петербурга, о чем писала «Фонтанка».

«После стрельбы в Керчи, Казани, Перми у всех у нас сейчас реакция одна: это может оказаться правдой. Как же нам пережить «посттравматический синдром», не поддаваться на многочисленные фейки? И в то же время — сохранять бдительность и внимание к предвестникам настоящей опасности?» — пишет вице-губернатор.

По её словам, сейчас эта проблема волнует педагогов и правоохранителей по всему миру. И сообща они пытаются выработать правила поведения в угрожающих ситуациях.

Например, недавно Минобр опубликовал свою инструкцию на случай шутинга.

Потехина уверена, что каждая подобная волна слухов помогает оттачивать профессионализм силовых структур. Так случилось и в этот раз: в каждом городе, в том числе и в Петербурге, после тщательной проверки фейк о стрелках был опровергнут.

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Комментарии (2)

07A
Потехина уверена, что каждая стрельба в школе помогает оттачивать профессионализм силовых структур? А в заведении, где учится мой малолетний родственник, директор, без объяснений, объявил сегодня учебу на удаленке! Видимо надо выпустить более развернутую инструкцию и продублировать в тик-токе!
lamer
Фейкеров к ответственности привлекли?
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