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Путин «по десять раз в день» обсуждает коронавирус с Мишустиным и Голиковой

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Владимир Путин в ежедневном режиме обсуждает с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой ситуацию с коронавирусом в России. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой. Эта тема сейчас в первых строках повестки дня», — цитирует его слова ТАСС.

Сегодня в России был установлен новый рекорд по количеству смертей от ковида за сутки — уже второй подряд.

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Комментарии (8)

teodor
Ночи не спят и ничего не едят, все в заботах о людях!
nuga
Дурью маются,если слезть с темы не могут по десять раз на дню.А может они Путина зарядили и он не может разрядится,вылезти из колеи,в которую его столкнули?
SKPTM
по десять раз в день
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