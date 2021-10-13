Путин «по десять раз в день» обсуждает коронавирус с Мишустиным и Голиковой

Владимир Путин в ежедневном режиме обсуждает с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой ситуацию с коронавирусом в России. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой. Эта тема сейчас в первых строках повестки дня», — цитирует его слова ТАСС.



Сегодня в России был установлен новый рекорд по количеству смертей от ковида за сутки — уже второй подряд.

