Отца обгоревшего четырехлетки из Алушты подозревают в попытке убить ребенка

Против отца четырехлетнего мальчика, которого накануне доставили в больницу Алушты с ожогами, возбудили уголовное дело. Его подозревают в попытке сжечь сына, истязании беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает 13 октября пресс-служба Следственного комитета по Крыму.



По версии следствия, мужчина забрал ребенка у бывшей жены, увез в лес и поджег автомобиль, в котором они оба находились. Мальчик получил ожоги лица и конечностей общей площадью до 13%, но сейчас ему ничего не угрожает. Пострадал и сам подозреваемый, сейчас он находится в больнице под охраной полиции.



Мать мальчика заявила, что бывший муж пытался сжечь сына, потому что хотел отомстить ей за развод. По ее словам, за пять лет брака она регулярно терпела от мужа психологическое и физическое насилие, но не обращалась в полицию, чтобы сохранить семью.



СК и прокуратура проводят проверку, в отношении подозреваемого и мальчика пройдут судебно-медицинские экспертизы. Также специалисты изучат сгоревшую машину и изъятый из нее газовый баллон, чтобы установить причину возгорания.

