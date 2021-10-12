В Алуште с ожогами госпитализировали четырехлетку. Мать утверждает, что ребенка хотел сжечь бывший муж

В Алуште (Крым) в автомобиле обнаружили четырехлетнего ребенка с ожогами, вместе с ним был мужчина. Мать малыша утверждает, что отец пытался сжечь мальчика, чтобы отомстить ей за развод, сообщает 12 октября РИА Новости.



По данным Следственного комитета по региону, ребенок получил ожоги лица и конечностей общей площадью до 13%. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Также медпомощь оказали мужчине. По предварительным данным, мальчик с отцом находились в машине в лесу и по неустановленной причине она загорелась. СК и прокуратура проводят проверку, установлен «ряд противоправных действий» мужчины в отношении матери малыша, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

