В Алуште с ожогами госпитализировали четырехлетку. Мать утверждает, что ребенка хотел сжечь бывший муж

В Алуште (Крым) в автомобиле обнаружили четырехлетнего ребенка с ожогами, вместе с ним был мужчина. Мать малыша утверждает, что отец пытался сжечь мальчика, чтобы отомстить ей за развод, сообщает 12 октября РИА Новости.
По данным Следственного комитета по региону, ребенок получил ожоги лица и конечностей общей площадью до 13%. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Также медпомощь оказали мужчине. По предварительным данным, мальчик с отцом находились в машине в лесу и по неустановленной причине она загорелась. СК и прокуратура проводят проверку, установлен «ряд противоправных действий» мужчины в отношении матери малыша, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Детский омбудсмен в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что, по словам матери ребенка, за пять лет брака она регулярно терпела от мужа психологическое и физическое насилие. Женщина пыталась сохранить семью, поэтому не обращалась в полицию, но в феврале подала на развод, и обстановка накалилась.
«Мужчина пытался ее вернуть и всячески манипулировал, детьми в том числе. Все это в конечном итоге вылилось в такую трагедию. На мой взгляд, мужчина готовился совершить что-то подобное. Он писал об этом своей жене и угрожал. Мать ребенка мне подтвердила, что считает, что возгорание в машине было умышленным, что это не случайность. Следователям предстоит подготовить серьезную доказательную базу, так как отец с ребенком были в машине одни и других свидетелей произошедшего не было», — отметила Клюева.