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В Алуште с ожогами госпитализировали четырехлетку. Мать утверждает, что ребенка хотел сжечь бывший муж

В Крыму проводят проверку по факту травмирования 4-летнего ребенка

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В Алуште (Крым) в автомобиле обнаружили четырехлетнего ребенка с ожогами, вместе с ним был мужчина. Мать малыша утверждает, что отец пытался сжечь мальчика, чтобы отомстить ей за развод, сообщает 12 октября РИА Новости.

По данным Следственного комитета по региону, ребенок получил ожоги лица и конечностей общей площадью до 13%. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Также медпомощь оказали мужчине. По предварительным данным, мальчик с отцом находились в машине в лесу и по неустановленной причине она загорелась. СК и прокуратура проводят проверку, установлен «ряд противоправных действий» мужчины в отношении матери малыша, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Детский омбудсмен в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что, по словам матери ребенка, за пять лет брака она регулярно терпела от мужа психологическое и физическое насилие. Женщина пыталась сохранить семью, поэтому не обращалась в полицию, но в феврале подала на развод, и обстановка накалилась.

«Мужчина пытался ее вернуть и всячески манипулировал, детьми в том числе. Все это в конечном итоге вылилось в такую трагедию. На мой взгляд, мужчина готовился совершить что-то подобное. Он писал об этом своей жене и угрожал. Мать ребенка мне подтвердила, что считает, что возгорание в машине было умышленным, что это не случайность. Следователям предстоит подготовить серьезную доказательную базу, так как отец с ребенком были в машине одни и других свидетелей произошедшего не было», — отметила Клюева.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На да/нный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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