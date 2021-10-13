Жители почти сотни домов на юго-западе Петербурга ждут завершения ремонта дырявой трубы

Дефект был замечен накануне. Утром в среду ремонт был завершен, но нашелся еще один — у дома 45 по проспекту Ветеранов.
«Теплоэнергетики заменили 7 метров ненадежного трубопровода. Во время проведения необходимой диагностики участка выявлен скрытый дефект далее по трубе, у дома номер 45 по проспекту Ветеранов. Принято решение об оперативном устранении вновь выявленного технологического нарушения. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 20:10 13 октября», — объявили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».
За резервную схему теплоснабжения отвечают управляющие компании.