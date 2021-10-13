FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Жители почти сотни домов на юго-западе Петербурга ждут завершения ремонта дырявой трубы

Гейзер на улице Лёни Голикова, 60 в Петербурге стал причиной похолодания почти в сотне домов Кировского района. Читатели «Фонтанки» сообщили об остывших батареях и отсутствии горячей воды 13 октября.

2
Печать

Дефект был замечен накануне. Утром в среду ремонт был завершен, но нашелся еще один — у дома 45 по проспекту Ветеранов.

«Теплоэнергетики заменили 7 метров ненадежного трубопровода. Во время проведения необходимой диагностики участка выявлен скрытый дефект далее по трубе, у дома номер 45 по проспекту Ветеранов. Принято решение об оперативном устранении вновь выявленного технологического нарушения. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 20:10 13 октября», — объявили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».


За резервную схему теплоснабжения отвечают управляющие компании.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

BrotherRabbit
Есть много чего современного.
Но это не про нас.
Delon
Есть современные технологии бестраншейного ремонта труб. Но все по-старинке по несколько раз в год одно и тоже место разрывают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний