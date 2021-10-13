Со 2 ноября уже начнут отстранять от работы. Чукотка ввела обязательную вакцинацию

Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса в отдельных сферах деятельности, в том числе в сферах обслуживания, образования, здравоохранения. Это Чукотка.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и
В числе тех жителей Чукотки, кто обязан поставить прививку от COVID-19, работники:
- физической культуры и спорта,
- экскурсионной, выставочной деятельности,
- сервиса,
- оказания услуг населению,
- пищевой промышленности,
- рыболовства и рыбопереработки,
- строительства,
- ЖКХ и энергетики,
- промышленных предприятий,
- административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций, органов власти и местного самоуправления региона.
Руководителей обязали организовать проведение вакцинации не менее
Обязательную вакцинацию и QR-коды регионы России вводят один за другим. Где теперь хорошо жить привитым, читайте на «Фонтанке».