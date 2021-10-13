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Со 2 ноября уже начнут отстранять от работы. Чукотка ввела обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация от ковида для ряда сфер началась на Чукотке

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Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса в отдельных сферах деятельности, в том числе в сферах обслуживания, образования, здравоохранения. Это Чукотка.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т. п.)», — говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора от 12 октября.

В числе тех жителей Чукотки, кто обязан поставить прививку от COVID-19, работники:

  • физической культуры и спорта,
  • экскурсионной, выставочной деятельности,
  • сервиса,
  • оказания услуг населению,
  • пищевой промышленности,
  • рыболовства и рыбопереработки,
  • строительства,
  • ЖКХ и энергетики,
  • промышленных предприятий,
  • административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций, органов власти и местного самоуправления региона.

Руководителей обязали организовать проведение вакцинации не менее 80 % сотрудников первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом — до 22 ноября. Со 2 ноября будут переводить на удалёнку или отстранять от работы тех, кто не получил ни одного компонента вакцины, а с 23 ноября — тех, кто не закончил курс вакцинации.

Обязательную вакцинацию и QR-коды регионы России вводят один за другим. Где теперь хорошо жить привитым, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

265114735
Да попутного ветра в горбатую спину. Эти пугалки никого уже не цепляют.
Гриб
Говорят что как бы укол жижей нынче стоит в культурной 7000 рублей. По сути как осаго на год.Да и по фиг на них
VKuser199962806
Это новый анекдот про чукчей.
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