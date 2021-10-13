Со 2 ноября уже начнут отстранять от работы. Чукотка ввела обязательную вакцинацию

Ещё один регион ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса в отдельных сферах деятельности, в том числе в сферах обслуживания, образования, здравоохранения. Это Чукотка.



«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т. п. )», — говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора от 12 октября.

