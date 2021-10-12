Учёные СПбГУ: В ноябре число больных ковидом россиян может превысить 1 млн

Указанный прогноз является наиболее пессимистичным и предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1,04 миллиона. При наиболее оптимистичном варианте развития событий — 920 тысяч.

Через месяц количество россиян, болеющих коронавирусом, может превысить 1 миллион человек. При этом ежедневное число выявленных случаев будет варьироваться в значениях от 26,8 тысячи до 35,8 тысячи. Соответствующий сценарий представил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. Выдержки из беседы с ним 12 октября опубликовало ТАСС .

«Самый оптимистичный прогноз на 1 ноября, предполагающий медленное уменьшение прироста общего количества заболевших, — это 27 966 [новых] случаев в сутки. К 10 ноября количество новых заболевших сократится больше чем на тысячу случаев — до уровня в 26 846. <…> Пессимистичный сценарий, при котором процентный прирост общего количества заболевших достигнет уровня 0,41%, может привести к тому, что число новых случаев заболевания в сутки возрастет к 1 ноября до 33 846, а к 10 ноября — до 35 887 случаев. <…> Для того, чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», — сказал Захаров.



Математическая модель с названием CIR учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после болезни с начала пандемии. Кроме того, во внимание принимается процентный прирост общего количества заболевших (относительный прирост новых случаев).



Авторы также включили в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса». Этот показатель помогает обнаружить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших в текущий момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом. За счет него можно создавать прогнозы на 31 день вперед.

