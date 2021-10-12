В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

Накануне было зафиксировано 957 смертей. В Петербурге летальная статистика практически застыла на месте: 62 умерших за 24 часа против 63 накануне. На первом месте по-прежнему Москва с 70 смертями. При этом заболеваемость по стране даже незначительно снизилась: 28 190 случаев за сутки против 29 409 вчера. В Петербурге за 24 часа выявили 2 158 заболевших ( 2 931 накануне), в столице — 4 699 ( 5 002 накануне).

За весь период пандемии в России зафиксировано 7 832 964 случая коронавируса, умерли 218 345 человек.

