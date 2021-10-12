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В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 973 человека. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает 12 октября оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 957 смертей. В Петербурге летальная статистика практически застыла на месте: 62 умерших за 24 часа против 63 накануне. На первом месте по-прежнему Москва с 70 смертями. При этом заболеваемость по стране даже незначительно снизилась: 28 190 случаев за сутки против 29 409 вчера. В Петербурге за 24 часа выявили 2 158 заболевших (2 931 накануне), в столице — 4 699 (5 002 накануне).

За весь период пандемии в России зафиксировано 7 832 964 случая коронавируса, умерли 218 345 человек.

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Комментарии (13)

Airlomaxa
Ну хоть в чем-то мы первые.
ZorG
Вообще не удивили.
Когда изредка заезжаю в Питер, и захожу в любое общественное заведение, то первое ощущение, что я чуть ли не единственный там в маске ( и это при том, что я привит ). А у продавцов магазине маска в лучшем случае на подбородок натянута.
Российский пофигистически дЭбилизм в купе с правовым нигилизмом не лечится.
266332647
Ммм, по остальным болезням будут расклады?
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