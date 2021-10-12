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Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за положительного теста на ковид

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В пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова сообщили, что завтрашний спектакль с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» не состоится. Позже в СМИ появилась информация о том, что выступление пришлось отменить из-за выявленного у артистки коронавируса.

12 октября сама Гришаева в своем Instagram призналась, что с самого утра у нее «разрывается телефон». Люди пытаются узнать, как она себя чувствует. «Чувствую я себя, как и раньше, прекрасно. Я сдала еще два теста, они оказались отрицательными», — сказала артистка.

По словам Гришаевой, ее первый тест показал положительный результат, но он оказался ошибочным. «Мы с вами знаем много случаев, когда люди сдавали тест, будучи больными, и он показывал отрицательный результат. У меня обратная ситуация», — добавила актриса.

Тем не менее, отметила Гришаева, сейчас она находится на карантине, а спектакли по-прежнему отменяются.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
Yksy
Конечно, раз тест был положительным, а потом отрицательный - это ошибка.
Это не закончилось бессимптомное выделение.
Публичный человек должен все таки чуть думать что говорит на публику.
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