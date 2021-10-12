Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за положительного теста на ковид

В пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова сообщили, что завтрашний спектакль с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» не состоится. Позже в СМИ появилась информация о том, что выступление пришлось отменить из-за выявленного у артистки коронавируса.



12 октября сама Гришаева в своем Instagram призналась, что с самого утра у нее «разрывается телефон». Люди пытаются узнать, как она себя чувствует. «Чувствую я себя, как и раньше, прекрасно. Я сдала еще два теста, они оказались отрицательными», — сказала артистка.

