FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Похитителя беременной женщины из Гатчинского района заключили под стражу

Суд Гатчинского района Ленинградской области арестовал похитителя беременной женщины, который требовал выкуп за ее освобождение. Об этом 12 октября сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

6
Печать

По данным СМИ, мужчина пробудет под стражей до 3 декабря 2021 года.

«Фонтанка» писала, что 10 октября в Петербурге на Гражданском проспекте задержали 51-летнего жителя Мурино Ришата Ахметова из Татарстана. В ночь на 11 октября его поместили в камеру по уголовному делу об убийстве, возбужденному 3 октября из-за исчезновения 35-летней женщины.

2 октября в полицию обращался супруг пропавшей. Тогда он заявлял, что исчезла его жена Олеся, которая находится на пятом месяце беременности. Оба проживают под Гатчиной в деревне Большие Колпаны. Кроме того, пропал и автомобиль гражданки — BMW 320. Позже транспорт нашли, но со снятыми госномерами.

Неизвестный назначил встречу возле станции метро «Политехническая» в Петербурге, куда с 10 миллионами выкупа приехала мать похищенной. Оперативники схватили мужчину в его «Волге» при пересчете полученных денег, после чего у него нашли ключи от квартиры, где находилась пострадавшая женщина. Из дома № 9 на проспекте Авиаторов Балтики ее отвезли в больницу, а затем в СК Гатчины — давать показания.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что похитил Олесю из-за денежного долга ее сожителя. В прошлом году муж женщины продавал квартиру на Парашютной улице и списался с Ришатом как с агентом. Тот попросил за услуги 50 тысяч рублей, но деньги за работу не получил.

По факту происшествия следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 126-й статье УК РФ (похищение человека).

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

читатель№1
с другой стороны - справедливо. думаю, кончелыга-"бизнесмен" кинул ни одного человека, а теперь получил урок. конечно, проще было бы ему дом сжечь, но попался повёрнутый
266334411
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я неда.вно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
мухомор
Странно, что сразу не в психушку.
Все его похождения это клиника.
Даже Волга в 2021.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний