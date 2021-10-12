Похитителя беременной женщины из Гатчинского района заключили под стражу

По данным СМИ, мужчина пробудет под стражей до 3 декабря 2021 года.



«Фонтанка» писала, что 10 октября в Петербурге на Гражданском проспекте задержали 51-летнего жителя Мурино Ришата Ахметова из Татарстана. В ночь на 11 октября его поместили в камеру по уголовному делу об убийстве, возбужденному 3 октября из-за исчезновения 35-летней женщины.



2 октября в полицию обращался супруг пропавшей. Тогда он заявлял, что исчезла его жена Олеся, которая находится на пятом месяце беременности. Оба проживают под Гатчиной в деревне Большие Колпаны. Кроме того, пропал и автомобиль гражданки — BMW 320. Позже транспорт нашли, но со снятыми госномерами.

