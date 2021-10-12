Суд отказался отменить итоги выборов в ЗакС Петербурга по 10 участкам в Московском районе

Галкина подала два заявления. В рамках первого ответчиками выступают участковые избирательные комиссии № 1306, 1307, 1319, 1320, 1323 и вышестоящая территориальная комиссия № 19. В рамках второго — УИКи № 1325, 1328, 1337, 1348, 1349 и 1352, а также ТИК № 48.

Истец просила признать незаконными и отменить решения участковых комиссий. Оба ТИКа подали ходатайства о прекращении производства по делу в связи с пропуском срока на подачу исков. Заявления Галкина подала по почте 29 сентября, однако в суд они «доехали» только в октябре. На то, чтобы оспорить итоги выборов, дается десять дней с момента введения результатов в систему ГАС «Выборы». Территориальные комиссии трактуют это требование таким образом, что в десятидневный срок должно укладываться поступление заявлений в суд. В результате в первой инстанции Галкиной было отказано именно в связи с пропуском срока подачи.



Баханович добавила, что решения районного суда будут оспорены в апелляционной инстанции.



Напомним, Галкина баллотировалась в Законодательное собрание города от «Справедливой России — За правду». По данным с «полей», во время выборов она опережала конкурентов. Однако, когда при занимательных обстоятельствах запоздавшие участковые комиссии все же довезли результаты в территориальные избиркомы (они расположены в здании администрации Московского района), расклад поменялся, и победителем объявили кандидата от ЛДПР, экс-помощника Виталия Милонова Андрея Малкова. Как это происходило, в своем репортаже подробно описывала «Фонтанка».

