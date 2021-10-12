Смольный пояснил, почему отложил объединение проездных и системы оплаты парковок с Москвой

Власти Петербурга не отказались от идеи объединить системы оплаты общественного транспорта и парковок с Москвой, но пока изучают «технологические и юридические вопросы». Об этом 12 октября на пресс-брифинге сообщил вице-губернатор Станислав Казарин. «Она остается, но это не задача ближайших дней», — отметил он.
Об объединении транспортных систем власти Москвы и Петербурга заговорили летом 2020 года. Предполагалось, что в обеих столицах можно будет пользоваться любой картой — «Тройкой» и «Подорожником». Что касается оплаты парковки, то Москва была готова безвозмездно поделиться с Петербургом своими разработками, вплоть до передачи лицензий на ПО. Но интеграция оказалась сложнее, чем выглядела изначально.
«По-гусарски налетели весной-летом, поняли, что не все так просто, подписали соглашение, и система пришла», — прокомментировал Станислав Казарин. Среди нерешенных вопросов — на чьем счету будут аккумулироваться деньги и кто будет нести ответственность за сбой системы. «Насколько это действительно нужно, мы не понимаем. А затраты потребуются, чтобы обе технологические платформы работали на одном оборудовании», — добавил вице-губернатор.