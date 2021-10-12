Смольный пояснил, почему отложил объединение проездных и системы оплаты парковок с Москвой

Власти Петербурга не отказались от идеи объединить системы оплаты общественного транспорта и парковок с Москвой, но пока изучают «технологические и юридические вопросы». Об этом 12 октября на пресс-брифинге сообщил вице-губернатор Станислав Казарин. «Она остается, но это не задача ближайших дней», — отметил он.



Об объединении транспортных систем власти Москвы и Петербурга заговорили летом 2020 года. Предполагалось, что в обеих столицах можно будет пользоваться любой картой — «Тройкой» и «Подорожником». Что касается оплаты парковки, то Москва была готова безвозмездно поделиться с Петербургом своими разработками, вплоть до передачи лицензий на ПО. Но интеграция оказалась сложнее, чем выглядела изначально.

