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Глава Минздрава: Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 16% за неделю. В больницах все больше детей

Мурашко заявил, что дети составляют 12–13% от всех болеющих ковидом в России

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За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России на 16 %. Об этом 12 октября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он уточнил, что в 11 регионах рост составил даже 30 %. Под медицинским наблюдением в стране из-за коронавируса находится 1,09 млн человек. В больницах лежат 235 тысяч заболевших (всего коек подготовлено 255 тыс.), из них 11 % — в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 6,1 тыс. человек. Практически никто из тяжелых больных не проходил вакцинацию, подчеркнул Мурашко. Причем дети составляют уже 12–13 % от всех болеющих COVID-19 в России. «Молодой возраст не является страховкой от тяжёлой болезни и осложнений при коронавирусе», — подытожил глава Минздрава.

Как писала «Фонтанка», накануне в Петербурге впервые за время пандемии сняли очередь из скорых возле главной детской инфекционной больницы в городе.

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Комментарии (2)

guess
Началась психологическая подготовка к навязыванию вакцинации детей
zelf
У этого чувака по фамилии МурЫшко, рожа кирпича просит.
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