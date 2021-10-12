«Да здравствует свобода творчества!» YouTube разблокировал ролики блогерши Мари Говори

YouTube разблокировал все видео блогерши Мари Говори (Марии Чистяковой), которая снимает пародийные музыкальные ролики. Теперь ее канал не удалят, написала 12 октября в Telegram-канале юрист исполнительницы Анастасия Буракова.
Она уточнила, что сатира и пародия законодательно защищены – автор такого контента не обязан получать согласие правообладателя, чтобы использовать его музыку. Поэтому претензии к роликам Мари и отозвали.
«Сегодня YouTube прислал уведомление, что видео снова доступны, а жалобы рассмотрены в пользу Мари. Так что можете снова наслаждаться остросоциальным музыкальным творчеством!» – радуется юрист.
В конце сентября YouTube заблокировал видео на канале блогерши из-за 24 жалоб от крупных музыкальных лейблов. Мари Говори и Анастасия Буракова направили видеосервису встречное уведомление.
С 2016 года Мария Чистякова выпускает пародийные музыкальные видео, в которых говорит о злободневных проблемах. В мае активисты православного движения «Сорок Сороков» обвинили ее в оскорблении чувств верующих из-за поста с изображением Богородицы на трусах.