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«Да здравствует свобода творчества!» YouTube разблокировал ролики блогерши Мари Говори

YouTube не будет удалять канал блогерши Мари Говори с пародийными роликами

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YouTube разблокировал все видео блогерши Мари Говори (Марии Чистяковой), которая снимает пародийные музыкальные ролики. Теперь ее канал не удалят, написала 12 октября в Telegram-канале юрист исполнительницы Анастасия Буракова.

Она уточнила, что сатира и пародия законодательно защищены – автор такого контента не обязан получать согласие правообладателя, чтобы использовать его музыку. Поэтому претензии к роликам Мари и отозвали.

«Сегодня YouTube прислал уведомление, что видео снова доступны, а жалобы рассмотрены в пользу Мари. Так что можете снова наслаждаться остросоциальным музыкальным творчеством!» – радуется юрист.

В конце сентября YouTube заблокировал видео на канале блогерши из-за 24 жалоб от крупных музыкальных лейблов. Мари Говори и Анастасия Буракова направили видеосервису встречное уведомление.

С 2016 года Мария Чистякова выпускает пародийные музыкальные видео, в которых говорит о злободневных проблемах. В мае активисты православного движения «Сорок Сороков» обвинили ее в оскорблении чувств верующих из-за поста с изображением Богородицы на трусах.

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