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«Блокируют по политическим мотивам». Блогерша Мари Говори рассказала о претензиях к YouTube-каналу с музыкальными пародиями

Блогерша Чистякова заявила, что ее YouTube-канал с пародиями хотят заблокировать

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Блогерша Мария Чистякова, или Мари Говори, заявила, что ее YouTube-канал якобы собираются заблокировать по политическим мотивам. «Страйки» от разных компаний стали приходить перед сентябрьскими выборами — по словам девушки, это первые претензии к ее творчеству за шесть лет.

Как сообщает 27 сентября Telegram-канал блогерши, компания «Первое музыкальное издательство» на переговоры не пошла и потребовала удалить 24 клипа, грозя судом. По жалобе компании YouTube ролики уже удалил, а через шесть дней та же участь постигнет сам канал.

«Я считаю, что это способ оказать на меня давление из-за политической тематики моих пародий, это делается через частные компании, которым явно указали на мой канал, но в интересах действующей власти», — заявляет Чистякова.

Представители блогерши считают, что ее видео «соответствуют принципу добросовестного использования», поскольку в российском и зарубежном законодательстве пародийный и сатирический контент не требует согласия правообладателя. Ссылаются они на пункт 4 статьи 1274 ГК РФ «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях».

Вместе с юристом Анастасией Бураковой Мари направила YouTube и Google встречное уведомление. В канале исполнительницы уточняют, что каверы на ее песни и копии роликов, загруженные на чужие YouTube-каналы, никаких претензий не получали.

С 2016 года Мария Чистякова выпускает пародийные музыкальные видео, в которых говорит о злободневных проблемах. В мае активисты православного движения «Сорок Сороков» обвинили ее в оскорблении чувств верующих из-за поста с изображением Богородицы на трусах.

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Комментарии (8)

Cashmare
сказ о том, как сорок чудаков на трусы ополчились
shushu
не знаю что там у этой блогерши на канале, но если она использует чужую музыку или чужие тексты, не объявленные свободными для распространения, то проблемы авторского права вполне могут возникнуть по жалобе
***_555
Раз ПГМ против, значит, годнота.
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