Инфекционист объяснил, почему в России растет смертность от коронавируса

Рост смертности от коронавируса в России связан с тем, что пациенты слишком поздно обращаются к врачам. Об этом 12 октября РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.



По его словам, COVID-19 зачастую начинается довольно «мягко» и вызывает только насморк и боль в горле.



«Обычный человек никогда не пойдет с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идет активное развитие процесса», — пояснил Тимаков.



12 октября в России был установлен очередной рекорд по смертям от коронавируса за сутки: скончались 973 человека.

