FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Инфекционист объяснил, почему в России растет смертность от коронавируса

2
Печать

Рост смертности от коронавируса в России связан с тем, что пациенты слишком поздно обращаются к врачам. Об этом 12 октября РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, COVID-19 зачастую начинается довольно «мягко» и вызывает только насморк и боль в горле.

«Обычный человек никогда не пойдет с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идет активное развитие процесса», — пояснил Тимаков.

12 октября в России был установлен очередной рекорд по смертям от коронавируса за сутки: скончались 973 человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndrewBarsik
Вряд ли истинную причину роста смертности знает инфекционист.
ivan5_5e4d10fe646f6
Тo eсть сами винoваты, не надo былo в кoрoткoй юбке хoдить. А бесплатные тесты тoлькo мoсквичатам дадим
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний