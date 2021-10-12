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«Слишком мало людей вакцинировалось». Главврач Коммунарки рассказал о «стремительной наполняемости» больницы

Проценко сообщил о резком увеличении числа госпитализированных в Коммунарку

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Главный врач «ковидной» больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном росте числа пациентов с COVID-19 в медучреждении и большом количестве больных, которые в настоящий момент находятся в реанимации.

«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», — написал Проценко в своем Telegram-канале 12 октября.

По словам главврача Коммунарки, резкое увеличение числа госпитализированных в Москве произошло из-за того, что «слишком мало людей вакцинировалось».

Ранее «Фонтанка» писала, что в России 12 октября установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки.

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Комментарии (5)

SNOW
Это тот самый Проценко, который выступил спойлером на "выборах", откровенно обманув избирателей? Тогда верим ему, конечно.
SNOW
Главврач Коммуналки
MidNightWoodpecker
ну выявят перевес и что? излишек отрезать будут? а от какой части?
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