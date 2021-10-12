«Слишком мало людей вакцинировалось». Главврач Коммунарки рассказал о «стремительной наполняемости» больницы

Главный врач «ковидной» больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном росте числа пациентов с COVID-19 в медучреждении и большом количестве больных, которые в настоящий момент находятся в реанимации.



«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», — написал Проценко в своем Telegram-канале 12 октября.

