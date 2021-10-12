Непривитым самарским пенсионерам заблокируют проездные, чтобы победить COVID-19

Пенсионерам в Самарской области заблокируют социальные карты, которые используются как проездные. Так власти борются с распространением коронавируса, сообщает 12 октября 63.ru со ссылкой на региональное правительство.

Эта мера не распространится на граждан старше 65 лет, у которых есть QR-код после вакцинации или справка о перенесенном COVID-19. Остальным неиспользованные поездки обещают компенсировать.



В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом, поэтому также с 18 октября в регионе начнут действовать ковид-паспорта для посещения бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров. По данным на 11 октября, в области выявили 705 новых заболевших COVID-19.

