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Непривитым самарским пенсионерам заблокируют проездные, чтобы победить COVID-19

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Пенсионерам в Самарской области заблокируют социальные карты, которые используются как проездные. Так власти борются с распространением коронавируса, сообщает 12 октября 63.ru со ссылкой на региональное правительство.

Эта мера не распространится на граждан старше 65 лет, у которых есть QR-код после вакцинации или справка о перенесенном COVID-19. Остальным неиспользованные поездки обещают компенсировать.

В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом, поэтому также с 18 октября в регионе начнут действовать ковид-паспорта для посещения бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров. По данным на 11 октября, в области выявили 705 новых заболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вакцинация от COVID-19 будет обязательной для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

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Комментарии (10)

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Выдать браслеты отслеживания, надеть наручники, отключить всё
Zemlemer
Да чо уж, заварите пенсам двери, заблокируйте пенсии. Хватит пожили
sakorol
Беглов не спи вводи и у нас
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