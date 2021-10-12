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Под Петербургом сожгли очередную санкционку. Посмотрите, как горят более 136 кг запрещённого сыра и хамона

В Ленобласти уничтожили очередную партию санкционной продукции

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Сотрудники Северо-Западного Россельхознадзора совместно с кингисеппскими таможенниками обнаружили на одном из городских складов временного хранения 136,8 кг сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу в РФ.

В частности, как сообщили 12 октября в пресс-службе ведомства, со склада в Кингисеппе было изъято почти 65 кг сыра производства Эстонии и Германии, 63,5 кг сливочного масла из Финляндии и 8,4 кг хамона в нарезке из Испании.

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В соответствии с законодательством РФ вся незаконная животноводческая продукция была сожжена.

Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

«Фонтанка» писала, что в том же Кингисеппе в конце прошлой недели было так же уничтожено почти 4 центнера санкционки.

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Комментарии (14)

terry18
За эти продукты заплатили, когда их покупали на Западе. То есть убыток не производителя продуктов, а компании - перевозчика (перепродавца). Так зачем их уничтожать после этого? Или назло кондуктору куплю билет и не поеду?
Савва Морозов
варварство.
Игoрь
Жечь - это неэкологично, нужно складывать в компостные ямы.
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