Под Петербургом сожгли очередную санкционку. Посмотрите, как горят более 136 кг запрещённого сыра и хамона

Сотрудники Северо-Западного Россельхознадзора совместно с кингисеппскими таможенниками обнаружили на одном из городских складов временного хранения 136,8 кг сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу в РФ.
В частности, как сообщили 12 октября в пресс-службе ведомства, со склада в Кингисеппе было изъято почти 65 кг сыра производства Эстонии и Германии, 63,5 кг сливочного масла из Финляндии и 8,4 кг хамона в нарезке из Испании.
В соответствии с законодательством РФ вся незаконная животноводческая продукция была сожжена.
Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
«Фонтанка» писала, что в том же Кингисеппе в конце прошлой недели было так же уничтожено почти 4 центнера санкционки.