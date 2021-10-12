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«Валера, Валера». Футболисты сборной России песней поздравили смущенного Карпина с победой

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Игроки сборной России по футболу после победы над Словенией (2:1) в Мариборе в рамках квалификации к ЧМ-2022 эмоционально поздравили главного тренера Валерия Карпина.

После игры в раздевалке футболисты исполнили песню «Валера, Валера! Любовь, надежда и вера» певицы Афродиты. Видеозапись 12 октября выложила пресс-служба команды, хотя смущенный Карпин просил этого не делать.

На кадрах видно, что радостный тренер подпевал игрокам.

Матч Словения — Россия состоялся накануне. У россиян отличились Георгий Джикия и Игорь Дивеев, а единственный гол словенцев забил Йосип Иличич. Победа позволила команде Карпина выйти на первое место в группе H.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
Проиграем хорватам и в стыках попадём на ещё более сильную - что петь будут?
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