«Валера, Валера». Футболисты сборной России песней поздравили смущенного Карпина с победой

Игроки сборной России по футболу после победы над Словенией (2:1) в Мариборе в рамках квалификации к ЧМ-2022 эмоционально поздравили главного тренера Валерия Карпина.
После игры в раздевалке футболисты исполнили песню «Валера, Валера! Любовь, надежда и вера» певицы Афродиты. Видеозапись 12 октября выложила пресс-служба команды, хотя смущенный Карпин просил этого не делать.
На кадрах видно, что радостный тренер подпевал игрокам.
Матч Словения — Россия состоялся накануне. У россиян отличились Георгий Джикия и Игорь Дивеев, а единственный гол словенцев забил Йосип Иличич. Победа позволила команде Карпина выйти на первое место в группе H.