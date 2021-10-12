«Валера, Валера». Футболисты сборной России песней поздравили смущенного Карпина с победой

Игроки сборной России по футболу после победы над Словенией (2:1) в Мариборе в рамках квалификации к ЧМ-2022 эмоционально поздравили главного тренера Валерия Карпина.



После игры в раздевалке футболисты исполнили песню «Валера, Валера! Любовь, надежда и вера» певицы Афродиты. Видеозапись 12 октября выложила пресс-служба команды, хотя смущенный Карпин просил этого не делать.

