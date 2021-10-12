В Сеть утекли данные почти 10 млн пользователей букмекерской платформы. Большинство — из России

На теневом форуме в Интернете обнаружили информацию о продаже базы данных пользователей букмекерской платформы Pin-Up.bet. Об этом 12 октября пишет РБК со ссылкой на компанию BI.ZONE.
По данным издания, больше всего жертв оказалось в России — 7,8 млн аккаунтов слиты в даркнет, еще 1,3 млн принадлежат британцам, 600 тысяч были зарегистрированы в Турции, а остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.
База данных продается за 10 тысяч долларов, оплату владелец принимает в криптовалюте. Покупателю обещают предоставить сведения об электронной почте пользователей, дате рождения, номере телефона, финансовую информацию, адрес, пол, любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок, и другую информацию.
Ранее сообщалось, что в Интернет утекли более 150 тысяч анкет с данными россиян, желающих взять кредит в Совкомбанке. Файл содержит сведения о гражданах, которые подавали заявления в 2019–2020 годах. В них указаны ФИО, номера телефонов, паспортные данные, типы запрашиваемых кредитов, адреса проживания и прочие данные.