РБК: В Интернет «утекли» более 150 тысяч анкет с данными россиян, желающих взять кредит в Совкомбанке

Файл содержит сведения о россиянах, которые подавали заявления в 2019–2020 годах. В них указаны ФИО, номера телефонов, паспортные данные, типы запрашиваемых кредитов, адреса проживания, семейное положение, имена и контакты родственников, место работы, должности, размер дохода, даты и время звонков от специалистов банка, а также ответы клиентов во время звонков при обработке заявки. В этих комментариях упоминался Совкомбанк.

В Интернете опубликовали более 150 тысяч анкет с данными россиян, которые подавали онлайн-заявки на кредиты в Совкомбанке. Личную информацию граждан выгрузил один из сотрудников организации. Об этом 24 сентября сообщил РБК .

Кроме того, в документе упоминается, что обращения граждан собирались и обрабатывались с помощью платформы Pyrus. На официальном сайте компании перечислены ее партнеры, Совкомбанк — единственная кредитная организация, которая использует решения фирмы.



Представитель Совкомбанка рассказал изданию, что в мае 2020-го в банке выявили сотрудника внешнего колл-центра, который незаконно копировал поступавшие ему для «обзвона» интернет-заявки. Скопированные данные он планировал продать в даркнете. Позже его признали виновным по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Недобросовестного работника осудили на два года условно.



Между тем в ходе следствия этот сотрудник повторно разместил объявление о продаже данных россиян через собственный Telegram-канал. «"Совкомбанк" подал новое заявление в полицию по второму эпизоду попытки мошенничества», — добавили в банке. Отдел МВД по Каспийску (Дагестан) возбудил уголовное дело и передал его в региональное управление ФСБ. Сейчас дело направлено в суд по статьям о разглашении банковской тайны и неправомерному доступу к охраняемой компьютерной информации.

