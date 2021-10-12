Алтайских родителей пугают стрельбой в школах. Угрозами заинтересовалась полиция

В Алтайском крае в родительских и школьных чатах распространились угрозы о возможной стрельбе. Об этом 12 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В родительских и учительских чатах школ Алтайского края, в соцсетях появились сообщения о том, что в ближайшее время возможна стрельба. Сообщение выглядит как пересылаемый скриншот, он распространяется в мессенджерах. Информация проверяется», — заявили информагентству.
По предварительным данным, это фейк, но в каждую школу региона направили сотрудника полиции. В пресс-службе ГУ МВД сведения комментировать отказались.
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