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Алтайских родителей пугают стрельбой в школах. Угрозами заинтересовалась полиция

Школам Алтайского края пригрозили стрельбой

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В Алтайском крае в родительских и школьных чатах распространились угрозы о возможной стрельбе. Об этом 12 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В родительских и учительских чатах школ Алтайского края, в соцсетях появились сообщения о том, что в ближайшее время возможна стрельба. Сообщение выглядит как пересылаемый скриншот, он распространяется в мессенджерах. Информация проверяется», — заявили информагентству.

По предварительным данным, это фейк, но в каждую школу региона направили сотрудника полиции. В пресс-службе ГУ МВД сведения комментировать отказались.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении одиннадцатиклассника, который пообещал своей гимназии «колумбайн» и опубликовал фотографию с патроном в руке. Парня задержали.

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Комментарии (1)

alexadmin
В петербурге тоже нагнетают. Причем прямо с адресов руководства. Под видом инструкции "что делать если" - прикинуться ветошью и не отсвечивать.
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