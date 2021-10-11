Дыхните в трубочку. Российских школьников-курильщиков предложили выявлять с помощью смокелайзера

«Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — цитирует издание поручение вице-премьера Татьяны Голиковой.

В России предложили проверять школьников на курение во время медосмотров. Об этом 11 октября сообщает РБК со ссылкой на проект протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Также Минздрав должен устранить «лазейку» в законодательстве и запретить сдачу в аренду детям устройств для потребления никотина. Сейчас запрещена только их продажа.



Помимо этого правительство РФ предложило запретить выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, расположенных в радиусе 100 метров от школ.



Как пишет РИА Новости, еще одно нововведение предполагает включение в программы предметов «Окружающий мир», «Биология», «Химия», ОБЖ и «Обществознание» модулей, в рамках которых школьников будут убеждать вести здоровый образ жизни и рассказывать им о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.



Ранее сообщалось, что Минздрав РФ хочет ужесточить антитабачные меры. Речь идет, в том числе, об увеличении размеров предупреждающих рисунков на упаковках сигарет, а также запрете на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.

