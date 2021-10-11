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Дыхните в трубочку. Российских школьников-курильщиков предложили выявлять с помощью смокелайзера

Российских школьников могут начать проверять на курение во время медосмотров

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В России предложили проверять школьников на курение во время медосмотров. Об этом 11 октября сообщает РБК со ссылкой на проект протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — цитирует издание поручение вице-премьера Татьяны Голиковой.

Также Минздрав должен устранить «лазейку» в законодательстве и запретить сдачу в аренду детям устройств для потребления никотина. Сейчас запрещена только их продажа.

Помимо этого правительство РФ предложило запретить выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, расположенных в радиусе 100 метров от школ.

Как пишет РИА Новости, еще одно нововведение предполагает включение в программы предметов «Окружающий мир», «Биология», «Химия», ОБЖ и «Обществознание» модулей, в рамках которых школьников будут убеждать вести здоровый образ жизни и рассказывать им о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ хочет ужесточить антитабачные меры. Речь идет, в том числе, об увеличении размеров предупреждающих рисунков на упаковках сигарет, а также запрете на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.

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Комментарии (6)

fw252
у мине уже дети скоро вырастут, а ЛОР в детской поликлинике так и не появился. Но с курением в школе Голикова будет бороться, да. Эти господа хорошие, кстати, призыв не желают отменить? Говорят, служба в армии очень вредит здоровью - вон даже солдатских матерей опять запретили. Видать, чтоб изба от сора сама собой треснула.
Ref
Таки родственники Голиковой уже запустили линию производства этих самых смокелайзеров? А по жизни- такую проверку можно проводить только с согласия родителей...
266081655
А ещё есть спиртное, наркотики, порно, игровая и интернет - зависимости.... Ну и времечко настало......Спасибо тебе, Советская власть, за наше счастливое детство!
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