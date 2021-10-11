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В Пскове археологи нашли княжескую печать конца XI века

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Печать

Псковские археологи поделились удивительной находкой. При раскопках в центре города им удалось обнаружить княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила.

Как рассказали исследователи 11 октября на странице в Instagram, печать относится к концу XI — началу XII века. Археологи предполагают, что она принадлежала внукам Ярослава Мудрого: либо князю Олегу Святославичу, либо князю Святополку Изяславичу.

Ранее во время работ у Инженерного дома в Выборгском районе Ленобласти археологи нашли известковую плиту с барельефным изображением герба шведского наместника Эрика Аксельссона Тотта, которая датируется XV веком.

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Комментарии (4)

theHard
этак сегодня и об убийстве Кеннеди всё станет ясно))
266081655
"....И той печатью ему в лоб и напечатала" (С)
Hans-Christian
Как археологи определяют, что это 11-ый век? А не 9-ый или 19-ый? Я так понял, на глазок?
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