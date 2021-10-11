В Пскове археологи нашли княжескую печать конца XI века

Псковские археологи поделились удивительной находкой. При раскопках в центре города им удалось обнаружить княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила.
Как рассказали исследователи 11 октября на странице в Instagram, печать относится к концу XI — началу XII века. Археологи предполагают, что она принадлежала внукам Ярослава Мудрого: либо князю Олегу Святославичу, либо князю Святополку Изяславичу.
Ранее во время работ у Инженерного дома в Выборгском районе Ленобласти археологи нашли известковую плиту с барельефным изображением герба шведского наместника Эрика Аксельссона Тотта, которая датируется XV веком.