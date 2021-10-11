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В ходе раскопок в Выборге нашли «археологическую сенсацию века»

Археологи нашли в Выборге плиту с гербом, считавшуюся утраченной с XIX века

Археологи во время работ у Инженерного дома в Выборгском районе Ленобласти нашли плиту с гербом, которая считалась утраченной с XIX века. После исследований находку передадут в музей, и она станет одним из ключевых экспонатов выставки об истории Выборга.

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Как сообщает 11 октября 47news со слов председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимира Цоя, археологи Института истории материальной культуры РАН, работая у Инженерного дома в Выборгском замке, обнаружили известковую плиту с барельефным изображением герба шведского наместника Эрика Аксельссона Тотта, которая датируется XV веком. Когда-то она была вмонтирована в одну из оконных ниш на верхнем ярусе Райской башни замка, а напротив размещалась такая же плита с гербом регента Швеции Стена Стуре Старшего.

При реконструкции Выборгского замка в 1891‒1894 годах Военное ведомство полностью перестроило четвертый ярус Райской башни, а плиты, по одной из версий, были вывезены в Петербург, где исчезли без следа. Однако находка выборгской экспедиции ИИМК РАН эту версию опровергает, отметил Цой, назвав открытие «археологической сенсацией века».

«После всех необходимых исследований и процедур находка станет одним из ключевых экспонатов музея истории Выборгского замка, которая разместится после окончания реставрации в Главном корпусе замка и примыкающих к нему башнях», — добавил он.

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