В ходе раскопок в Выборге нашли «археологическую сенсацию века»

Как сообщает 11 октября 47news со слов председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимира Цоя, археологи Института истории материальной культуры РАН, работая у Инженерного дома в Выборгском замке, обнаружили известковую плиту с барельефным изображением герба шведского наместника Эрика Аксельссона Тотта, которая датируется XV веком. Когда-то она была вмонтирована в одну из оконных ниш на верхнем ярусе Райской башни замка, а напротив размещалась такая же плита с гербом регента Швеции Стена Стуре Старшего.

При реконструкции Выборгского замка в 1891‒1894 годах Военное ведомство полностью перестроило четвертый ярус Райской башни, а плиты, по одной из версий, были вывезены в Петербург, где исчезли без следа. Однако находка выборгской экспедиции ИИМК РАН эту версию опровергает, отметил Цой, назвав открытие «археологической сенсацией века».

«После всех необходимых исследований и процедур находка станет одним из ключевых экспонатов музея истории Выборгского замка, которая разместится после окончания реставрации в Главном корпусе замка и примыкающих к нему башнях», — добавил он.